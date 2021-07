Le Fonds routier et la COBENAM SA dissouts

En Conseil des ministres, ce mercredi 07 juillet 2021, le gouvernement a procédé à la dissolution du Fonds routier et de la Compagnie béninoise de navigation maritime (COBENAM SA).

Selon le communiqué final de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, la Société des infrastructures routières du Bénin (SIRB S.A.), créée en 2018 a, entre autres attributions, la gestion, le développement, l’entretien et l’amélioration de la qualité des infrastructures routières et autoroutières. « Elle veille aussi à accroître et à sécuriser les ressources issues de l’exploitation du réseau routier à travers les péages et les services connexes », précise le communiqué.

Ainsi, le maintien du Fonds routier selon le gouvernement ne se justifie plus, car ses attributions fondamentales sont désormais dévolues à la SIRB.

La COBENAM SA quant à elle, se trouve « dépourvue de tout engin de navigation depuis 1990 ». « De même, la disparition progressive des armements de la sous-région avec lesquels elle nouait des partenariats, fait qu’elle a définitivement cessé d’exercer l’activité de transport maritime à partir des années 2000 », précise le Conseil des ministres qui souligne que, les activités subsidiaires de consignation et de transit qu’elle mène sont devenues résiduelles. Selon le gouvernement, l’objet social de la compagnie est vidé de sa substance et son maintien en activité sans pertinence.

En actant la dissolution de ces deux entités, le gouvernement a procédé à la nomination des liquidateurs.

