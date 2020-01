Le Fonds Koweïtien appuie le volet agricole du PAG

Une mission du Fonds koweïtien séjourne depuis quelques jours au Bénin. Elle a pour objectif d’explorer les potentialités de l’agriculture béninoise en vue de son développement. Les émissaires du Fonds koweïtien échangeront au cours de leur séjour avec les responsables du secteur de l’agriculture afin de parvenir à un projet d’accord de financement dans le domaine.

« Nous sommes là dans le cadre du financement du Programme d’actions du gouvernement (PAG). Dans deux semaines, nous allons aboutir à une mission réussie, nous allons parvenir à un projet d’accord réussi pour le financement de projets agricoles au Bénin », a confié Munzer Hamdieh, chef de la mission kowéïtienne.

Selon le chargé de mission du président de la République, la mission est là pour les nouveaux financements qu’elle pourra accorder au PAG, et l’agriculture est le secteur de prédilection choisi par la délégation. Pour Zul Kifl Salami, le secteur agricole est un secteur stratégique, et la direction du Fonds koweïtien pour le développement est favorable pour y déployer d’importants investissements.

Durant son séjour au Bénin, la mission conduite par Munzer Hamdieh échangera avec tous les acteurs du monde agricole. Elle collectera également toutes les informations économiques, juridiques, techniques, financières et administratives nécessaires à la rédaction du rapport d’évaluation.

