Le Festival des Masques de Porto-Novo pour célébrer les masques sacrés et profanes

La ville de Porto-Novo accueille du 2 au 4 août 2024, la première édition du Festival des Masques, un nouveau format du Festival International de Porto-Novo. L’objectif principal du festival et les activités programmées ont été exposés lors d’une conférence de presse animée ce mercredi 24 juillet 2024, par le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Eric Folly Totah, le Directeur général de l’Agence du développement des Arts et de la Culture, William Codjo et le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty.

3 jours de festivités pour mettre en lumière la richesse et la diversité des traditions de masques tant sacrés que profanes. C’est dans le cadre du Festival des Masques de Porto-Novo qui se tiendra les 2, 3 et 4 août 2024. « Le Festival des Masques de Porto-Novo est le nouveau format du festival international de Porto Novo. C’est un concept repensé par la mairie de Porto-Novo et le gouvernement. Cette refonte répond aux exigences actuelles qui reflètent la volonté du gouvernement de dynamiser l’événement pour lui donner une dimension internationale », a déclaré le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Selon Eric Totah, la programmation du Festival des Masques de Porto-Novo au mois d’août n’est pas un hasard. « Il se tient désormais dans la période qui coïncide avec les vacances scolaires. Ce choix qui a été fait permet aux Béninois de la diaspora de pouvoir y participer (…). Il offre l’occasion aux touristes qui viennent dans notre pays de vivre en live les traditions artistiques autour des masques de différentes sphères et aires culturelles », a relevé le directeur de cabinet.

À l’en croire, le Festival des Masques de Porto-Novo est aussi un moment de partage, d’échanges et de découvertes. « En soutenant les événements majeurs comme le Festival des Masques de Porto-Novo, le gouvernement entend renforcer l’attractivité touristique du Bénin tout en préservant et en célébrant le patrimoine immatériel », a-t-il affirmé.

Une programmation riche et variée

Le premier rendez-vous majeur, c’est le colloque scientifique du Festival des Masques. Selon le directeur général de l’ADAC, le colloque se tiendra dans la matinée des 2, 3 et 4 août à l’Ecole du Patrimoine Africain sur le thème principal « Les traces du Vodun dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage ».

« Il y aura des déclinaisons de ce thème, des ateliers en parallèle et des conférences qui vont ponctuer le déroulé de toutes les activités du colloque. (…) Nous aurons au total 77 communications qui vont être présentées par des chercheurs et universitaires venus de l’Amérique du Nord, de l’Amérique latine, des Caraïbes, de l’Europe, de l’Afrique et évidemment du Bénin », informe William Codjo.

Le Festival des Masques de Porto-Novo, c’est aussi l’occasion de vivre des animations captivantes sur trois places emblématiques de la ville : la Place Lokossa, la Place Migan et la Place Abessan à partir de 10 heures. « On attend des masques sacrés qui viendront du septentrion de notre pays, du Burkina Faso de la Côte d’Ivoire. Tous les acteurs vont se déployer dans la ville de Porto-Novo pour offrir un éventail impressionnant et passionnant d’activités spectaculaires pour le bonheur des festivaliers », a ajouté le Directeur général de l’Agence du développement des Arts et de la Culture. Le Festival des Masques de Porto-Novo sera aussi marqué par la grande possession des masques sacrés et profanes sur la berge lagunaire de Porto-Novo dans l’après-midi du dimanche 4 août 2024.

Des concerts avec des artistes béninois auront lieu les 2, 3 et 4 août sur l’Esplanade de l’Assemblée nationale. Le site va aussi accueillir le village du festival avec des stands dédiés à la gastronomie et à l’artisanat. Selon William Codjo, contrairement aux Vodun Days, qui intègre la spiritualité dans sa programmation, le Festival des Masques de Porto-Novo explore un éventail plus large de pratiques culturelles et artistiques à travers le Bénin et le monde avec la présence de délégations étrangères.

Dans son intervention, le maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty a remercié le chef de l’État, Patrice Talon pour la concrétisation de sa vision ; celle de créer la ‘’Destination Bénin’’ à travers l’organisation de grands événements culturels artistique. « En mettant en lumière les masques, symboles puissants de notre patrimoine culturel et du génie créateur de nos ancêtres, nous offrons à ce festival une identité forte qui reflète la richesse culturelle de notre pays, berceau du Vodun ». Ce festival, poursuit-il, vise aussi à promouvoir Porto-Novo comme une destination touristique majeure.

Charlemagne Yankoty a invité toute la population béninoise et les touristes à prendre part à cet évènement inédit.

Akpédjé Ayosso

25 juillet 2024 par ,