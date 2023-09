Le DP de l’Enquêteur relâché

Après présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce vendredi 29 septembre 2023, le directeur de publication du journal l’Enquêteur a été relâché. Il devra présenter ses excuses aux plaignants à travers diverses publications.

La CRIET lève la garde à vue du journaliste Boris Tougan, directeur de publication du quotidien l’Enquêteur. Selon Bip radio, il devra s’excuser auprès des plaignants dans ses publications pendant une semaine.

Le journaliste a été arrêté et placé en garde à vue mardi 26 septembre dernier. On l’accuse du « harcèlement par le biais de communication électronique, injures publiques, diffamation ». Auditionné ce vendredi 29 septembre à la CRIET, il a été relâché. Le mis en cause devra s’excuser auprès des plaignants, au nombre de 06, à travers des publications pendant une semaine.

29 septembre 2023 par