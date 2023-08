Le DAF de la mairie d’Abomey-Calavi suspendu

Le Directeur des Affaires Financières (DAF) de la mairie d’Abomey-Calavi a été suspendu de ses fonctions ce vendredi 25 août 2023.

La Secrétaire Exécutive de la mairie d’Abomey-Calavi a suspendu de ses fonctions, Gaston Azonganmè, Directeur des Affaires Financières (DAF) de ladite mairie.

La suspension dont on ignore pour le moment la cause a été annoncée en Conseil de supervision ce vendredi 25 août 2023.

Gaston Azonganmè, désormais ex Directeur des Affaires Financières (DAF) a été remplacée par une DAF intérimaire en la personne de Euphrasie Tchikè.

La nouvelle Directrice intérimaire des Affaires Financière de la mairie d’Abomey-Calavi occupait le poste de Directrice de la programmation, de la prospective et du développement local.

M. M.

25 août 2023 par