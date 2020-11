Le Cos-Lépi au siège de la CENA

Le bureau du Conseil d’orientation et de Supervision de la liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI) était dans l’après-midi de mardi 10 novembre 2020 au siège de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). Objectif de la rencontre avec l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, échanger des sujets d’intérêt commun et éviter les erreurs enregistrées dans le passé.

Selon le président du COS-LEPI, Gilbert Bangana, la CENA et le COS-LEPI sont des institutions partenaires, et il faut poursuivre le travail en tandem. Pour lui, « il ne serait donc pas logique que le COS-LEPI déroule son agenda sans consulter la CENA. D’où la séance de travail qui leur a permis d’aborder tous les sujets concernant « la production d’une liste électorale exploitable » qui sera transmise dans les délais.

« Nous attendions cette visite, parce que nous sommes deux pôles d’une même branche. L’un ne peut travailler sans l’autre », a fait savoir la vice-présidente de la CENA, Geneviève Boko Nadjo. C’est le COS-LEPI qui fournira à la CENA la liste électorale qui, à l’en croire, « est la colonne vertébrale » de tout ce que la CENA fait.

Selon Geneviève Boko Nadjo, le rapport d’échange entre la CENA et le COS-LEPI est « une bonne chose » que les deux institutions devront développer. Pour ce qui concerne la liste électorale elle-même, les deux institutions ont harmonisé leurs points de vue pour une « liste […] crédible pour des élections fiables », a-t-elle indiqué.

