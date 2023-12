Le Corps de la paix célèbre ses 55 ans de présence au Bénin

Tous les volontaires du Corps de la paix et leurs homologues ont célébré jeudi 30 novembre 2023, le 55e anniversaire de leur présence au Bénin. Les festivités entrant dans le cadre de cette célébration ont été rehaussées par la présence de Brian SHUKAN, ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin.

1968-2023, 55 ans que le Corps de la paix, une organisation du gouvernement américain s’est installée au Bénin. Tous les volontaires et leurs homologues ont célébré l’évènement jeudi 30 novembre 2023 au siège du Corps de la paix à Cotonou.

Dans le cadre de cette célébration, une journée porte ouverte est organisée.

L’objectif selon la Chargée du programme d’éducation et équité-genre, est de mieux faire connaître l’organisation au public béninois, ses activités, et de répondre à des préoccupations telles que ‘’Comment est-ce qu’on peut recevoir un volontaire ? Comment accueillir un volontaire ? Comment faire une demande de volontaire ? et comment collaborer avec les volontaires ? Autant d’interrogations pour lesquelles Taïbatou OSSENI espère que le public présent à cette journée porte ouverte, a eu des réponses au niveau des différents stands aménagés pour la circonstance.

A propos du Corps de la paix

Le Corps de la paix est un réseau international de volontaires, des membres de la communauté, de partenaires du pays hôte, et de membres du personnel qui ont chacun, un parcours unique de service, et déterminé par un perpétuel désir d’apprendre, et de grandir. Son approche est basée sur le respect mutuel et la collaboration.

Sur invitation du gouvernement béninois, le Corps de la paix s’est installé au Bénin en 1968 ; et intervient dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation et de la santé. C’est une organisation au sein de laquelle les volontaires travaillent avec leurs homologues dans les communautés à la base, afin de répondre aux besoins spécifiques desdites communautés.

F. A. A.

1er décembre 2023 par