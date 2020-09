Le Conseil d’Administration fait le point à mi-parcours

Le Conseil d’Administration du Millennium Challenge Account-Bénin II (MCA-Bénin II) a tenu ce jeudi 17 septembre 2020 sa 20eme session ordinaire à l’hôtel Golden Tulip. La session a réuni entre autres le Ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement, Président du Conseil d’Administration de MCA-Bénin II Abdoulaye Bio Tchané, les membres du Conseil d’Administration de MCA-Bénin II et le Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation.

En dépit de la crise mondiale de la Covid-19, les activités prévues se sont déroulées conformément aux autorisations reçues du dernier Conseil d’Administration. Selon le Coordonnateur National de MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni, le trimestre sous revue a été marqué par la poursuite des travaux de construction du Dispatching, la mise à disposition des différents sites aux entrepreneurs, la mise en place des bases-vie des entreprises pour la construction des lignes et des postes électriques, la finalisation des Plans de gestion environnementale et sociale.

Le trimestre qui s’achève notifie-t-il a également été marqué par « l’instruction des dossiers pour les titres d’exploitation des mini-réseaux électriques, et la poursuite des travaux avec l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) sur les Plans de gestion environnementale et sociale des projets de mini-réseaux électriques bénéficiaires des cofinancements de la Facilité d’Energie Propre Hors réseau (OCEF) ».

A l’en croire, au titre du trimestre Juillet-Septembre 2020, le taux de réalisation des engagements du Fonds Compact est estimé à 94,01% et celui des décaissements à 32,56%. « Ces pourcentages prouvent qu’en dépit des efforts consentis par les acteurs à divers niveaux, nous sommes encore loin du compte », a-t-il déclaré.

Pour Gabriel Dégbègni, l’exécution des projets appellent des défis successifs à relever. Il cite entre autres : la gestion des contrats des grands travaux, le rebond de la crise sanitaire dans la plupart des pays d’origine des contractants, et des usines de fabrication des matériels et équipements électriques, et l’obtention des autorisations préalables aux travaux dans l’emprise des routes et voies urbaines.

Impulser l’exécution rapide des travaux en cours

Du 28 au 30 août 2020, le Ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement, Président du Conseil d’Administration de MCA-Bénin II Abdoulaye Bio Tchané a apprécié l’évolution de certaines activités de MCA-Bénin II sur le terrain. Dans son discours d’ouverture de la session, il a salué « les efforts des uns et des autres qui ont permis de maintenir sereinement le cap vers l’atteinte des objectifs fixés ».

Adressant ses encouragements au Coordinateur National et à l’ensemble de ses collaborateurs, le Président du Conseil d’Administration de MCA-Bénin Il a exprimé sa gratitude au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et au peuple américain pour leur soutien à la mise en œuvre effective de ce deuxième Compact.

La 20eme session ordinaire du Conseil d’Administration s’est tenue autour de trois points à savoir : la revue des documents de décaissement des ressources financières du Programme pour le trimestre d’Octobre à Décembre 2020 et celle des rapports subséquents ; l’examen du Plan de Passation des Marchés qui présente les opportunités d’affaires qu’offre MCA-Bénin II pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et l’étude et l’approbation de différents mémorandums relatifs à divers avenants et documents de travail de MCA-Bénin II.

Abdoulaye Bio Tchané a également attiré l’attention sur le décompteur mis en marche le 22 juin 2017. « Aujourd’hui, il reste 1 an et 277 jours pour la fin du Compact. Il nous faut une feuille de route permettant de nous assurer que nos objectifs seront atteints », a-t-il souligné.

Il a exhorté le Conseil à émettre des décisions spécifiques pour impulser l’exécution rapide des travaux en cours dans les différents projets du Programme.

