Le Colonel Adandédjan en tournée dans les garnisons

Le Secrétaire général du Ministère de la Défense Nationale, Président du comité ministériel de maîtrise des risques (CMMR), le Colonel Blaise Adandédjan a entamé, mercredi 21 juillet 2021, une tournée dans les garnisons béninoises.

Du 21 au 24 juillet 2021, le Secrétaire général du Ministère de la Défense Nationale, Président du comité ministériel de maîtrise des risques (CMMR), le Colonel Blaise Adandédjan a sillonné les garnisons dans le septentrion.

Cette première phase de la tournée qui conduira le CMMR dans toutes les garnisons béninoises s’inscrit dans le cadre d’une mission de suivi et d’évaluation des actions de la cellule de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption dans les Forces armées béninoises.

La tournée permettra également d’évaluer l’impact de ces actions sur les populations cibles.

Elle fait suite aux activités de sensibilisation au cours desquelles l’accent a été mis sur la responsabilité des actes posés et la transparence dans la gestion, et qui vise à réduire les abus et autres mauvaises pratiques.

La promotion de l’intégrité et la réduction de la corruption font partie des priorités des autorités militaires qui multiplient des actions dans ce sens. L’intégrité qui est une valeur qui se fait de plus en plus rare de nos jours est plutôt inscrite en principe cardinal au sein des Forces armées béninoises.

