Le Code électoral au menu des échanges

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a eu une séance d’échanges avec les représentants des partis politiques régulièrement constitués en République du Bénin lundi 10 février 2020. L’objectif de cette rencontre entre les partis politiques et l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin, est l’appropriation des dispositions du code électoral pour le bon déroulement des élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Les débats au cours des échanges ont surtout tourné autour des dispositions de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électorale en République du Bénin.

A cette occasion, le président de la CENA, Emmanuel Tiando, a rappelé que l’institution dont il a la charge s’est donné pour mission depuis son installation, de toujours parvenir à l’organisation d’élections libres, transparentes dans un climat de paix et de concorde.

Pour y parvenir, la concertation de tous les acteurs impliqués dans l’élection s’avère nécessaire, a-t-il indiqué.

Outre le code électoral, le chronogramme de l’organisation des élections a été discuté. Un accent particulier a été mis sur les conditions et modalités de participation du scrutin des partis politiques.

Les formations politiques en course pour les prochaines élections sont invitées à jouer pleinement leurs partitions pour que tout se déroule dans la paix. Chaque parti devra donner la preuve en une seule fois, du payement de la quittance de cautionnement de ses candidats dont la valeur est de 18.150.000 FCFA, et une cantine de 3630 dossiers.

F. A. A.

11 février 2020 par