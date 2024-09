Le Club Hevioxo MMA dénonce une cabale médiatique

Le Club Hevioxo MMA (Mixed Martial Arts) n’a pas apprécié son association aux récents débats politiques intervenus suite à l’implication de quelques de ces membres dans une affaire d’enlèvement à Lomè. A travers un communiqué en date du 12 septembre 2024, le Club dénonce une cabale médiatique et rappelle les valeurs de l’association.

« Depuis quelques semaines, notre club Hevioxo MMA (Mixed Martial Arts) fait l’objet d’une cabale médiatique orchestrée par des personnes ayant un agenda bien précis. Il est regrettable que ces personnes aient choisi d’associer une discipline sportive ainsi que des athlètes à des débats politiques », dénonce le Club.

Des membres appartenant au club Hevioxo MMA (Mixed Martial Arts) ont été cités dans l’affaire d’enlèvement du chroniqueur Steeve Amoussou à Lomè. Le Club tient à informer l’opinion publique que « l’association sportive ne s’identifie, ni de près ni de loin, à l’image négative que l’on essaie de lui attribuer ».

« Depuis 2015, notre club, dont le nom rappelle le panthéon Vodun et notre culture, s’efforce de promouvoir le Bénin dans le monde et de mettre le pays sur la carte mondiale du MΜΑ, grâce aux champions que nous formons, à l’instar d’autres champions africains comme Francis Ngannou ou Israël Adesanya », souligne l’association sportive.

Hevioxo MMA est l’un des rares clubs africains apparus dans les événements de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation de MMA au monde. « Hevioxo MMA, c’est Chérif Dramé, premier combattant béninois d’Arès Fighting Championship, l’une des plus prestigieuses organisations européennes de MMA. C’est aussi Jean Do Santos, jeune prodige invaincu jusqu’en Europe, leader du tournoi africain des poids légers à l’African KnockOut Show. C’est aussi des médaillés aux Jeux africains et de nombreuses victoires sur le continent », renseigne l’association sprotive.

Le club rassemble des passionnés d’arts martiaux respectables, issus de divers horizons, béninois ou étrangers : comptables, journalistes, danseurs, informaticiens, designers, pères et mères de famille, jeunes enfants, etc. Au sein du club Hevioxo MMA, ce sont des valeurs de solidarité, bienveillance, abnégation, respect et dignité.

