Le COUS-AC publie la liste des étudiants bénéficiaires de résidences

Le Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC), à travers une note de service ce mercredi 23 octobre 2024, a publié la liste des étudiants bénéficiaires des résidences universitaires au titre de l’année académique 2024-2025. Ces étudiants selon la note, sont priés de s’acquitter des frais d’hébergement sur le compte trésor N°104842351 intitulé COUS-AC OPERATIONS avec pour objet, « loyer + caution/Abomey-Calavi/année académique 2024-2025 », puis de se rapprocher de la Division des affaires financières et de la Division hébergement en vue des autres formalités à remplir, avant leur intégration en résidence.

Les frais d’hébergement s’élèvent à 27500 francs CFA à raison de 2500 francs FA par mois, et la caution fixée à 5000 francs CFA. Les formalités d’intégration des résidences universitaires sont ouvertes du jeudi 24 octobre au vendredi 1er novembre 2024, au plus tard.

Pour cette première vague, 714 résidences sont attribuées. La liste intégrale est affichée au hall du bâtiment b français abritant Radio univers.

Lire la liste

Lire la liste

23 octobre 2024 par