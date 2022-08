Le CNE organise un séminaire de préparation

Le déroulement sans faille de l’année scolaire et universitaire 2022-2023 préoccupe le Conseil national de l’éducation (CNE). Un séminaire de préparation de la prochaine rentrée a été ouvert du 23 au 24 août 2022 à Cotonou. Les assises qui ont eu pour thème « Les réformes dans le secteur de l’éducation : point de mise en œuvre, difficultés et perspectives », ont mobilisé la plupart des acteurs du système éducatif.

Améliorer les performances du secteur de l’éducation au cours de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, c’est l’objectif du séminaire de préparation de rentrée organisé par le CNE. Les assises selon le président du comité d’organisation, ont été l’occasion pour les participants, de disposer de repères pour les actions prioritaires à réaliser par chaque secteur du système éducatif national tout au long de l’année scolaire et universitaire 2022-2023. Il a permis à chaque ministère en charge de l’éducation, de d’actualiser ses documents programmatiques par la prise en compte des activités contenues dans la feuille de route adoptée au terme des travaux.

Initié depuis les vacances 2021, le séminaire de préparation de rentrée est né d’une fructueuse collaboration entre le CNE et les ministres des trois ordres de l’enseignement.

F. A. A.

25 août 2022 par ,