Le CIFC organise Noël des arts ce samedi

Le Club International des Femmes de Cotonou (CIFC) organise l’édition 2021 de ‘’Noël des arts’’, samedi 20 novembre 2021, à Togbin, commune d’Abomey-Calavi.

‘’Noël des arts’’ revient cette année avec de nombreuses nouveautés. Plus de 40 artisans sont attendus à cet événement qui aura lieu, samedi 20 novembre 2021, à l’espace KLT-carrefour Togbin de 9h30 à 18h.

Pour les enfants, il est prévu des activités telles que des ateliers créatifs, peintre visage et parcours sportif.

Des traiteurs feront découvrir aux participants les cuisines d’ici et d’ailleurs à savoir les brochettes du béninois Dodji et les sandwichs antillais de Baako. Alex du Hanoï Bar sera également présent avec ses nems et nouilles vietnamiennes. Sans oublier le grand et varié buffet des desserts préparés par les membres du CIFC.

De nombreux lots de valeur sont à gagner dont un billet d’avion pour l’Europe offert par Brussels Airlines, une moto Yamaha CFAO Motors et une tonne de ciment.

‘’Noël des arts’’ permet au CIFC de collecter des fonds qui sont investis intégralement dans les projets d’amélioration des conditions de vie des plus démunis. Depuis sa création en 1983, le Club International des Femmes de Cotonou a distribué plus de 50.000 fournitures scolaires. L’association a donné plus de 100.000 repas aux orphelinats, enfants de la rue et familles démunies.

Le Club aide à la construction d’écoles et accompagne les jeunes entrepreneurs dont les projets favorisent le développement. 75% des revenus du Club proviennent du ‘’Noël des arts’’.

Le CIFC rassemble les femmes béninoises et les femmes de différentes nationalités présentes au Bénin désireuses de soutenir le développement des femmes et des enfants défavorisés du pays.

15 novembre 2021