Le CHD-Zou/Collines recrute 55 agents de santé

Le Centre Hospitalier Départemental du Zou et des Collines organise le recrutement de cinquante-cinq (55) agents sur fonds propres. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu du Mercredi 19 janvier au Lundi 31 janvier 2022 à minuit sur la plateforme emploisante.gouv.bj ou à la Division Gestion Administrative et du Personnel du CHD-Zou/Collines. Selon un communiqué en date du 12 janvier signé du directeur du CHD-Zou/Collines, le test se déroulera le Samedi 12 février 2022 au Lycée Houffon d’ Abomey à partir de 8 heures très précises.

CONDITIONS ET LISTE DES PIECES A FOURNIR

20 janvier 2022 par ,