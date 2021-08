Le CANEA associe les acteurs des médias au plaidoyer

Le Cadre de Concertation des Acteurs Non Etatiques de l’Eau et de l’Assainissement (CANEA) a organisé les 23 et 24 Aout 2021 un atelier de formation des professionnels des médias sur ‘’les enjeux de la révision du Code de l’hygiène publique et la problématique d’une tarification transparente et équitable de l’eau au Bénin’’. Cette session de formation s’inscrit dans le cadre du plaidoyer pour l’amélioration du portage politique d’Hygiène et Assainissement de Base (HAB) au Bénin initié par le CANEA avec l’appui financier de NIYEL mais aussi de son plaidoyer sur la tarification de l’eau avec l’appui du Volet Gouvernance du programme OmiDelta financé par le Royaume des Pays-Bas à travers le Fonds Acteurs Non Etatiques géré par la SNV. La séance tenue à l’Hôtel Les Oliviers de Porto-Novo a réuni une trentaine de journalistes.

Cette rencontre a permis aux professionnels des médias de mieux appréhender les enjeux de la relecture de la Loi portant hygiène publique dans la marche du Bénin vers l’ODD 6.2 d’une part, et la révision des mécanismes de tarification de l’eau pour la réalisation de l’accès universel à l’eau au Bénin d’autre part.

A en croire les organisateurs, la proposition de loi visant l’actualisation du code de l’hygiène publique vieux de 34 ans et dont certaines dispositions sont devenues caduques et inadéquates peine à être votée depuis 2010. C’est donc pour accélérer le processus d’actualisation que le Cadre de Concertation des Acteurs Non Etatiques de l’Eau et de l’Assainissement (CANEA) a initié depuis 2020, un plaidoyer pour le vote de ladite loi et amener les populations à mieux appréhender l’importance de cet instrument pour mieux faire face aux enjeux sanitaires actuels dont la Covid-19.

Dans son intervention, le président du CANEA a rappelé l’importance de la veille citoyenne et l’engagement des journalistes dans l’aboutissement de la révision du Code de l’hygiène publique et la problématique d’une tarification transparente et équitable de l’eau au Bénin.

« Nous voulons vous associer à ce plaidoyer puisque en tant que femmes et hommes des médias, nous savons que vous pouvez porter nos voix. Vous atteignez les populations, les autorités. Vous êtes donc un maillon très important de la chaîne de plaidoyer », a expliqué André Zogo.

Les professionnels des médias mobilisés pour la circonstance ont donc le rôle de communiquer, de sensibiliser sur le contexte, les textes de loi et sur les mécanismes et dispositions qui sont en train d’être prises pour aboutir à une tarification équitable qui prend en compte les couches vulnérables de la population.

Pour André Zogo, cette session de formation est très importante car il n’y a pas mieux que d’avoir un partenariat avec les médias pour faire passer le plaidoyer et atteindre les différentes cibles dont les décideurs. « Au-delà de la formation, je souhaite que le partenariat avec vous se poursuive à travers les productions médiatiques pour le bonheur des populations », a-t-il conclu.

Appréciant la collaboration, le Vice-président du Réseau des Acteurs des Médias pour l’Eau, l’Environnement et le Climat (RAMEC), William Tchoki, se dit conscient du rôle crucial des médias qui constituent de plus en plus les meilleurs moyens d’atteindre les objectifs de développement à la base.

Il a rassuré les organisateurs de la mise en œuvre efficace de ce partenariat. « Nous ferons en sorte que les médias mobilisés jouent pleinement leur rôle à travers des productions de qualité sur les enjeux de la relecture de la Loi portant hygiène publique pour l’accès de tous dans des conditions équitables à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et la révision des mécanismes de tarification de l’eau pour la réalisation de l’accès universel à l’eau au Bénin.

Juliette MITONHOUN

26 août 2021 par