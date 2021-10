Le Bloc Républicain et l’Udbn officiellement unis

L’Union entre le Bloc Républicain et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau est désormais actée. Ce samedi 16 octobre 2021, les deux partis ont tenu une séance solennelle pour consacrer et marquer définitivement leur mise ensemble au siège du Bloc Républicain.

Fusion officielle du Bloc Républicain et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau. L’accord de leur mise ensemble a été signé par la présidente du Haut conseil de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) Mme Claudine Afiavi Prudencio et M. Abdoulaye Bio Tchané, secrétaire général national du Bloc Républicain (BR).

A l’entame de la cérémonie, l’honorable Janvier Yahouédéhou a procédé à la lecture du communiqué conjoint de l’UDBN et du Bloc Républicain : « Mme Claudine Afiavi Prudencio et M. Abdoulaye Bio ont reçu auprès des instances politiques appropriées de leurs partis respectifs, l’approbation définitive de la décision. Les instances dirigeantes des deux partis ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une application effective et intégrale des clauses de l’accord de mise en ensemble. Aussi, signent-ils ce jour le présent acte pour confirmer à la face du monde, leur mise ensemble pour que vive le Bloc Républicain ».

Notre souhait est que le Bloc Républicain soit le premier parti au Bénin

La signature de l’accord de mise ensemble intervient après le congrès de l’UDBN tenu vendredi 15 octobre 2021 à Cotonou. « Nous sommes venus au Bloc Républicain pour changer de rang au Bloc Républicain parce que notre souhait est que le Bloc Républicain soit le premier parti au Bénin », a déclaré Mme Claudine Prudencio.

A l’en croire, il s’agit d’un contrat de confiance. « Je crois que les membres de l’UDBN ne seront pas déçus. Le ministre d’Etat nous a longtemps parlé. On l’a suivi, nous avons suivi aussi les responsables qui étaient à cette négociation. Nous y sommes. Il faut que tout ce qu’on a eu à dire au cours de cette négociation soit pérennisé pour que chacun de nous trouve son compte », a ajouté la présidente de l’Institut National de la Femme.

Initiée par le président Patrice Talon, la réforme du système partisan a pour bout de réduire le nombre des partis politiques. Elle vient une fois encore d’être concrétisée à travers l’union du Bloc Républicain et de l’UDBN. Pour le secrétaire général national du Bloc Républicain, il s’agit de faire la politique autrement. « Faire et mettre la politique au service du développement économique et social de notre pays. C’est l’objectif principal de la réforme du système partisan et c’est parce que nous soutenons cette réforme que nous concrétisions cela par cette décision de mise ensemble », a-t-il affirmé.

Dorénavant renforcé avec les membres de l’UDBN, le Bloc Républicain compte sur chaque militant pour aller plus loin. Ce qui nous reste à faire, poursuit le ministre d’Etat, c’est de donner cet espoir commun à tous les militants de l’UDBN qui viennent de nous rejoindre mais aussi aux militants du BR pour que demain qu’il n’y ait pas, les anciens militants et les nouveaux militants. « Nous avons désormais un militant avec des droits et des devoirs, des obligations et des avantages. Et chacun de nous sera jugé sur cela. Ce parti est désormais un peu plus grand, ça nous impose davantage de discipline, d’envie de grandir et c’est à chacun de nous de faire un effort », a soutenu Abdoulaye Bio Tchané. Il n’a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux militants qui rejoignent le Bloc Républicain.

La cérémonie a également connu la présence du premier vice-président de l’Assemblée nationale, secrétaire général adjoint du Bloc Républicain, des ministres, députés du Bloc Républicain et des responsables des deux partis.

Akpédjé A. Ayosso

16 octobre 2021 par