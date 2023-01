Sous réserve de la proclamation des grandes tendances du scrutin du 08 janvier 2023 par la Cena, il apparaît que des sept partis politiques en lice, trois se sont imposés. L’Union Progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain et Les Démocrates. De l’analyse de leurs résultats par circonscription électorale et par département, le Bloc Républicain confirme son ancrage national.

Les députés du Bloc Républicain vont siéger au Parlement pour le compte de la neuvième législature. Contrairement à la crainte de certains citoyens eu égard à quelques résultats isolés issus des bureaux de vote, la formation de Bio Tchané a réussi à franchir la barre des 10% requis pour prétendre à l’attribution des sièges.

Sur la base des compilations privées dans les 24 circonscriptions électorales, la majeure partie des observateurs interrogés par notre rédaction sur ce scrutin affirme l’ancrage national du Bloc Républicain qui a réussi à avoir des scores très significatifs dans toutes les circonscriptions électorales. Une prouesse à mettre à l’actif de la réforme du système partisan.

Pour Distel Amoussou, loin d’un vote sanction, les Béninois ont plutôt surfé sur la crise économique pour manquer en ce qui les concerne, ce rendez-vous électoral. « …Si j’estime à 27 ou 30% le taux de participation au scrutin auquel ils n’ont pas tous participés, celui pour lequel ils sont tous présents aujourd’hui nous dépose bien loin des 50% de participation. Si la CENA et la Cour Constitutionnelle confirmaient le taux de 40% environ, la conclusion pour moi serait que les récriminations des Béninois sont loin d’être politiques mais économiques » a t-il déclaré.

De sources bien renseignées, le Bloc Républicain est en nette progression et conforte sa position de deuxième force politique du pays en terme de suffrages. Mercredi11 janvier et jeudi 12 janvier 2023, les résultats de la Cena et de la Cour constitutionnelle confirmeront ou informeront les faits

