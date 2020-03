Le Bénin signe un Mémorandum avec le groupe NEC XON du Japon

Le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU a signé ce mardi 10 mars 2020, un Mémorandum d’Entente (MoU) avec le Groupe japonais NEC XON.La cérémonie de signature a été marquée par la présence de Kiyofumi KONISHI, ambassadeur du Japon près le Bénin.

A travers ce Mémorandum, le Bénin pourra bénéficier de l’appui du groupe NEC XON sur les projets de digitalisation complète des administrations sectorielles, la dématérialisation des procédures, la mise en place d’architectures et d’espaces collaboratifs, a expliqué le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation. Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU a ajouté que l’intégration de l’archivage numérique et de gestion électronique des documents, la fourniture en solutions digitales pour la sécurité publique, la fourniture en solutions d’infrastructures et de modèles économiques pour la connectivité rurale, et plusieurs autres services sont pris en compte.

Par rapport à l’objectif du Bénin d’être la plate-forme des services numériques de la sous-région, l’autorité ministérielle a rassuré les investisseurs, notamment ceux exerçant dans le secteur du Numérique que le pays reste disponible aux partenariats qui s’inscrivent dans ce cadre.

Le groupe NEC XON fait partie des entreprises avec lesquelles le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation a tenu des rencontres d’échanges lors de la TICAD 7 en août 2019 à Yokohama, au Japon. C’est un groupe qui a manifesté son intérêt à collaborer et à accompagner les projets numériques du Bénin.

