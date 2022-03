Le Bénin se dote d’une politique d’archivage

Le Conseil des ministres du mercredi 09 mars 2022 a annoncé l’adoption de la Politique nationale de développement des archives (PNDA) 2022-2030.

Dans la perspective de contribuer à la consolidation de la bonne gouvernance, conformément au Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026), la Politique nationale de développement des archives (PNDA) 2022-2030 a été élaborée. L’adoption de la PNDA 2022-2030 a été actée en Conseil des ministres ce mercredi 09 mars 2022. Selon le gouvernement, le diagnostic du secteur des archives fait observer une situation très préoccupante caractérisée, entre autres, par l’inexistence d’un cadre stratégique cohérent et d’un système efficace d’archivage au Bénin ; l’inexistence de données probantes et d’informations fiables pour éclairer la prise de décisions, améliorer la planification du développement et assurer la cohérence dans la préservation de la mémoire collective. « Les défis et enjeux mis en relief par l’analyse du secteur indiquent que toute la chaîne archivistique doit être revisitée en faisant de l’intégration du numérique, un instrument majeur de développement et de gouvernance des archives à tous les niveaux », a indiqué le communiqué du Conseil des ministres. « Une fois adoptée, la mise en œuvre de la PNDA se traduira en axes stratégiques, et en plan d’opérationnalisation, assortis de ressources subséquentes, avec l’instauration d’un mécanisme efficace de suivi-évaluation. Pour en garantir le succès, compte sera tenu de l’implication de tous les acteurs au plan national », a précisé le Conseil des ministres.

M. M.

Le Conseil des ministres du mercredi 09 mars 2022 a annoncé l’adoption de la Politique nationale de développement des archives (PNDA) 2022-2030.

Dans la perspective de contribuer à la consolidation de la bonne gouvernance, conformément au Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026), la Politique nationale de développement des archives (PNDA) 2022-2030 a été élaborée. L’adoption de la PNDA 2022-2030 a été actée en Conseil des ministres le mercredi 09 mars 2022. Selon le gouvernement, le diagnostic du secteur des archives fait observer une situation très préoccupante caractérisée, entre autres, par l’inexistence d’un cadre stratégique cohérent et d’un système efficace d’archivage au Bénin ; l’inexistence de données probantes et d’informations fiables pour éclairer la prise de décisions, améliorer la planification du développement et assurer la cohérence dans la préservation de la mémoire collective. « Les défis et enjeux mis en relief par l’analyse du secteur indiquent que toute la chaîne archivistique doit être revisitée en faisant de l’intégration du numérique, un instrument majeur de développement et de gouvernance des archives à tous les niveaux », indiqué le communiqué du gouvernement.

« Une fois adoptée, la mise en œuvre de la PNDA se traduira en axes stratégiques, et en plan d’opérationnalisation, assortis de ressources subséquentes, avec l’instauration d’un mécanisme efficace de suivi-évaluation. Pour en garantir le succès, compte sera tenu de l’implication de tous les acteurs au plan national », précisé le communiqué.

M. M.

9 mars 2022 par