Le Bénin s’imprègne de l’expérience chinoise contre le Covid-19

Plusieurs membres du comité interministériel de lutte contre la pandémie du Coronavirus au Bénin ont pris part, mardi 31 mars dernier à Cotonou, à une séance d’échanges avec des spécialistes de contrôle et de la prévention des maladies de la région autonome Hui du Ningxia (centre-nord de la Chine). L’objectif de cette séance pour les cadres béninois est de s’imprégner de l’expérience de la Chine afin de contrer le Covid-19.

Durant les échanges qui se sont déroulés par vidéoconférence, les membres du comité interministériel ont pris connaissance des stratégies adoptées par la Chine pour le contrôle et le traitement du Coronavirus.

Selon le directeur national des hôpitaux, Ange Dossou, le choix de la Chine se justifie d’une part, par le fait qu’elle est le premier pays sévèrement touché par la pandémie, et qui a apporté une réponse « remarquable et extraordinaire » pour la prise en charge des cas, et contenir la propagation de la pandémie d’autre part.

Pour Laurent Houndékon, directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au ministère de la Santé, et chargé de la mobilisation des ressources financières et logistiques au sein du comité interministériel, la séance avec les experts chinois aura été édifiante. Elle permettra selon lui, de mieux adresser les problématiques et les stratégies de la lutte contre le Covid-19.

L’organisation d’une telle séance d’échanges d’expertises selon le conseiller économique de l’ambassade de Chine, Zhang Bohui, est très importante pour les responsables des services sanitaires béninois. Elle leur permettra non seulement de connaître ce qui s’est passé en Chine, mais aussi et surtout, d’apprendre toutes les pratiques nécessaires dans la lutte contre le Coronavirus, a-t-il expliqué.

Le gouvernement chinois, a précisé le conseiller économique de l’ambassade de Chine, a pris des mesures draconiennes pour contenir la pandémie. Ces mesures, souligne-t-il, ont prouvé leur efficacité.

Zhang Bohui a indiqué que la séance vidéoconférence s’inscrit dans le cadre de la coopération sanitaire établie depuis 42 ans entre le Bénin et la région autonome Hui du Ningxia, d’où proviennent des missions médicales chinoises pour le Bénin.

Selon les dernières déclarations du ministre de la santé, le Bénin compte à la date de ce jour, 13 cas de Covid-19.

Le premier burkinabè détecté positif est déjà guéri. Les patients sous traitement sur le site de prise en charge, ne développe aucun signe clinique, a rassuré Prof. Benjamin Hounkpatin.

