Dans une décision en date du 29 Septembre 2020, le Conseil d’Administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a suspendu le Bénin de la "liste des pays d’origine sûrs au sens de l’article L.722-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile".

La suspension qui court pour 12 mois a été décidé à la suite du réexamen du bien fondé de l’inscription de la République du Bénin.

7 octobre 2020 par