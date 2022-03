Le Bénin représenté à l’Annual Investment Meeting à Dubaî

Le Bénin participe à l’Annual Investment Meeting (AIM), qui se tient à Dubaï du 29 au 31 mars 2022.

Plusieurs autorités béninoises représentent le Bénin à la 11ème édition de l’Annual Investment Meeting. La délégation est composée entre autres des cadres de l’Agence de Promotion des Investissements et Exportations (APIEx Bénin), de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin SA) et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin).

Ce mercredi 30 mars 2022, le directeur Général de l’APIEx Bénin et de la SIPI-GDIZ - Glo-Djigbé Industrial Zone ont présenté au Dubaï Exhibition Center les opportunités d’affaires au Bénin. Les interventions ont été axées sur les réformes engagées par le gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires et la transformation structurelle de l’économie ainsi que des opportunités d’investissement à Glo-Djigbé Industrial Zone.

Les participants à cette 11e édition de l’Annual Investment Meeting ont posé des questions aux cadres béninois pour mieux cerner les réformes en cours. Son Excellence Robert Jreissati, président de la chambre de commerce nationale Pologne-Pays Arabe a manifesté son intention de signer « un partenariat avec l’APIEx Bénin pour le développement réciproque des affaires entre les entreprises de Pologne et des pays du Golfe avec les entreprises du Bénin ».

L’édition 2022 de l’Annual Investment Meeting est placée sous le thème : « Des investissements dans l’innovation durable pour un avenir florissant ». Cette initiative du ministère de l’Économie des Émirats Arabes Unis vise à offrir « un cadre d’échange mondial sur les principes clés qui sous-tendent les politiques, stratégies et pratiques d’investissement international pour le développement durable afin de parvenir à une croissance mondiale intelligente et inclusive ».

A.Ayosso

