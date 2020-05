Le Bénin réduit le personnel attaché au chef de mission diplomatique

Par correspondance en date du mardi 05 mai, le secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Hervé Djokpè notifie aux chefs de mission diplomatique et Consulaire du Bénin la réduction du personnel attaché au chef de mission à compter du 1er août 2020.

Selon le secrétaire général Hervé Djokpè, le personnel attaché au chef de mission sera réduit à un agent dont la fonction devra être choisie parmi celles qui suivent : cuisinier, femme de ménage ou homme d’ouvrage, chauffeur personnel et maître d’hôtel. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des effectifs et des dépenses des postes diplomatiques et consulaires.

Les chefs de mission diplomatique et Consulaire sont tenus de « prendre, sans délai, les dispositions appropriées pour d’une part, communiquer au département le nom de l’agent choisi ainsi que sa fonction et d’autre part, notifier respectivement aux autres agents attachés à leur personne, le prévis de résiliation de leur contrat au 31 juillet 2020 ».

