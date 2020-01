Le Bénin gagne 05 places dans le classement 2019

Transparency International a publié ce jeudi 23 janvier 2020, l’indice de Perception de la Corruption (IPC) 2019. Le rapport montre que le Bénin a fait des progrès. Avec un score de 41 sur 100, le Bénin se met à la 80ème place sur 180 pays.

En 2018, le Bénin avait occupé la 85ème place avec 40 points.

Afin de réduire la corruption et restaurer la confiance dans la politique, Transparency International recommande aux gouvernements de : renforcer les systèmes de redevabilité et promouvoir la séparation des pouvoirs ;

s’attaquer au traitement préférentiel pour assurer que les budgets et les services publics ne soient pas motivés par des relations personnelles ou orientés par des intérêts particuliers ;

contrôler le financement politique pour éviter un excès d’argent et d’influence en politique.

Les gouvernements devront aussi gérer les conflits d’intérêts et s’attaquer au phénomène du pantouflage ; réglementer les activités de lobbying en favorisant un accès ouvert et constructif à la prise de décision ; renforcer l’intégrité électorale, prévenir et sanctionner les campagnes de désinformation et donner plus de pouvoir aux citoyens et protéger les activistes, les lanceurs d’alerte et les journalistes.

À propos de Transparency International

Transparency International est l’organisation mondiale de la société civile au premier plan de la lutte contre la corruption depuis plus de 25 ans.

L’Indice de Perception de la Corruption est devenu le principal indicateur mondial de la corruption dans le secteur public.

En 2012, Transparency International a revu la méthodologie utilisée dans l’élaboration de l’Indice afin de permettre la comparaison des scores d’une année à l’autre.

Akpédjé AYOSSO

23 janvier 2020 par