Le Bénin et Cuba signent un accord-cadre de coopération

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Aurélien Agbénonci a effectué du 7 au 10 mars 2020 une visite de travail à Cuba. Lors de son séjour à la Havane, Aurélien Agbénonci a procédé à la signature d’un accord-cadre de coopération entre le Bénin et Cuba. Il a également eu des échanges avec plusieurs personnalités.

Le Bénin et Cuba renforcent les liens d’amitié et de coopération. Le ministre cubain du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, M. Rodrigo Malmierca Diaz, et le ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération ont signé l’Accord-cadre de coopération entre les deux pays.

Un accord qui s’ajoute aux autres signés le 10 septembre et le 30 octobre 2019 à Cotonou concernant respectivement l’exemption réciproque du paiement des frais de location des immeubles abritant la Chancellerie et la résidence du Chef de mission et le Mémorandum d’entente dans le domaine de la santé.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, a eu des échanges avec plusieurs autorités cubaines dont le Vice-premier ministre cubain Mme Inès Maria Chapman et le ministre des Relations Extérieures de Cuba M. Bruno Rodriguez Parilla.

Au cours des échanges avec son homologue cubain, le lundi 09 mars 2020, les deux personnalités ont évoqué l’état de la coopération bilatérale et les moyens de leur renforcement dans les domaines du tourisme et de la santé.

M. Aurélien Agbénonci a apprécié les bourses de formation autrefois offertes aux étudiants.

Lors de son séjour à la Havane, M. Agbénonci a rencontré également le bureau des étudiants béninois à Cuba. Ces derniers sont désormais mieux informés des actions menées sous le régime Talon.

La coopération bénino-cubaine est axée notamment sur le tourisme, la santé et l’éducation.

En 2018, le Bénin a relancé la coopération avec Cuba avec la réouverture de l’Ambassade à La Havane.

Akpédjé AYOSSO

11 mars 2020 par