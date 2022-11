Le Bénin candidat pour organiser le 20e sommet de la Francophonie

La 18è Conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage s’est tenue du 19 au 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie sous le thème « La Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ». Représenté fortement à cette conférence de la francophonie, le Bénin envisage accueillir la 20è édition.

Une délégation du Bénin conduite par la vice-présidente Mariam Chabi Talata et composée du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci ; de l’Ambassadeur du Bénin près le Maroc, S.E.M. Serge Dagnon ; de Adolphe Kpatchavi, Secrétaire Général de la Commission Nationale Permanente de la Francophonie et de Roger Glèlè Agboho, Premier Conseiller en charge de l’UNESCO et de l’OIF à l’Ambassade du Bénin à Paris a participé aux travaux de la 18è conférence des Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie.

La vice-présidente du Bénin a, au cours des échanges, mis l’accent sur l’importance du numérique du numérique pour la modernisation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Mariam Chabi Talata n’a pas manqué de rappeler les nombreux efforts du gouvernement du président Patrice Talon en matière de digitalisation et du numérique. Les efforts de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes ont été également rappelés.

Le Bénin a fait savoir sa volonté d’accueillir en 2026 à la suite de la France, le 20è Sommet de la francophonie.

Le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération a appuyé cette position du Bénin.

La vice-présidente a échangé, en marge du Sommet, avec le Président de la République slovène, Borut PAHOR et Juan Manuel GOMEZ-ROBLEDO, représentant personnel du gouvernement mexicain sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale.

Mariam Chabi Talata a participé à des thématiques plénières dont le Panel 1 est intitulé : « les femmes et les jeunes, cibles prioritaires de la Francophonie » ; et le Panel 2 : « le numérique : outil prioritaire de la Francophonie ».

Il faut préciser que la 18è édition du sommet de la francophonie s’est tenue sous le thème : « La Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ». C’est le président tunisien Kaïs SAÏED qui a procédé à l’ouverture officielle des travaux. Le chef de l’Etat a mis l’accent sur la numérisation dans son discours d’ouverture.

