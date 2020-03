La situation des compatriotes étudiants en Chine préoccupe les autorités béninoises. En Conseil des ministres ce mercredi 4 mars 2020, le gouvernement a décidé d’apporter une aide financière à tous les étudiants béninois recensés en Chine, foyer de l’épidémie de coronavirus.

Il est recensé actuellement 420 étudiants en Chine dont 34 dans la ville de Wuhan, l’épicentre du Covid-19. Ces 34 étudiants à la suite des mesures d’isolement prises par les autorités chinoises bénéficiaient déjà d’une assistance financière de la part du Gouvernement via l’Ambassade à Pékin.

La situation « ne s’étant pas encore normalisée et tenant compte de l’extension des mesures d’isolement à tous les campus universitaires du pays », le Conseil a résolu d’étendre cette assistance de l’Etat à toute la communauté estudiantine béninoise en Chine.

Il sera octroyé une assistance financière à tous les étudiants béninois recensés sur le territoire chinois. Ce qui leur permettra d’acheter de kits de protection et de faire face au renchérissement du coût de vie en raison de l’épidémie.

Le Conseil a instruit le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération à l’effet de sensibiliser les bénéficiaires au respect strict des consignes édictées par les autorités chinoises pour limiter la propagation du virus.

