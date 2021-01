Le Bénin a dégagé 45,550 milliards FCFA d’excédent

45,550 milliards de francs CFA, c’est le solde global de la balance des paiements du Bénin au titre de l’année 2019.

Selon les données du Comité de la balance des paiements du pays validées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), ce solde de la période sous revue est « très nettement en deçà de celui dégagé en 2018 et qui se situait à 196,860 milliards de FCFA, soit un repli de 151,31 milliards de FCFA ».

Selon le site Financial Afrika qui a rapporté l’information, au plan macro-économique, le Bénin a connu une dynamique économique en 2019 qui s’est traduite par la réalisation d’un taux de croissance économique estimé à 6,9% contre 6,7% en 2018 grâce aux performances des filières d’exportation et à la mise en œuvre satisfaisante du programme d’actions du Gouvernement (PAG).

Le déficit structurel de la balance des transactions courantes selon ce journal, s’est légèrement réduit en ressortant à 340,177 milliards de FCFA en 2019 contre 360,362, milliards de FCFA l’année précédente.

« Cette évolution s’explique par une diminution du déficit de la balance des biens, dont les effets ont été modérés par la progression du déficit des services et du revenu primaire », renseigne le rapport du Comité de la balance des paiements de la BCEAO.

Le déficit de la balance des biens a reculé de 45,241 milliards de FCFA par rapport à 2018, en liaison avec une diminution plus importante des importations de biens comparativement aux exportations de biens. Cette évolution est en relation avec l’évolution de la conjoncture économique durant les cinq derniers mois de l’année 2019. Pour ce qui concerne le déficit des services nets, il s’est accru de 14,988 milliards de FCFA, en se situant à 162,430 milliards de FCFA en 2019 contre un déficit de 147,441 milliards de FCFA en 2018.

Le renforcement du déficit des services est expliqué par la satisfaction des besoins internes liés aux services spécialisés et aux services de conseil en gestion. En ce qui concerne le revenu primaire, son déficit s’est accentué de 10,889 milliards de FCFA pour se situer à 41,481 milliards de FCFA en 2019 en relation avec les dividendes versés aux actionnaires au titre des revenus des investissements étrangers ainsi que les intérêts payés sur les titres de créance, les autres investissements et la dette publique, souligne Financial Afrika.

L’excédent du revenu secondaire selon le Comité de la balance des paiements est ressorti à 127,074 milliards de FCFA, essentiellement sous l’effet des appuis budgétaires reçus par les administrations publiques et les envois de fonds des travailleurs.

L’excédent du compte de capital quant à lui, s’est consolidé de 7,156 milliards de FCFA, en s’établissant à 116,304 milliards de FCFA au cours de l’année sous revue contre 109,147 milliards de FCFA en 2018, en liaison avec la conjoncture internationale.

L’exécution des échanges avec l’extérieur selon le Comité de la BCEAO, s’est soldée par un besoin de financement de 223,873 milliards de FCFA entièrement couvert par les opérations financières ». Le compte financier affiche un passif net de 265,497 milliards de FCFA. S’agissant de la position extérieure globale, elle dégage un passif financier net de 2.235,141 milliards de FCFA au 31 décembre 2019 contre 2.015,685 milliards de FCFA au 31 décembre 2018. Les données du comité de la balance des paiements indiquent que les variations nettes induites par les autres changements d’actifs et de passifs se sont élevées à 487,8 millions de FCFA, imputables essentiellement aux variations du taux de change sur l’encours de la dette extérieure et sur les droits de tirage spéciaux.

F. A. A.

27 janvier 2021 par