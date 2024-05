Le 6e Forum annuel des agences nationales de volontariat ouvert à Cotonou

Les travaux du 6e Forum annuel des agences nationales de volontariat de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont été ouverts lundi 27 mai 2024 à Cotonou. « Innover pour l’impact : Transformer le volontariat par l’innovation dans la région de la CEDEAO », c’est le thème retenu pour les assises prévues pour durer trois jours.

Créer un espace d’échanges et de partage d’expériences en rapport avec la transformation du volontariat par l’innovation en vue de la rédaction et de la publication d’un document sur les meilleures pratiques dans les agences et organisations de volontariat de l’espace CEDEAO, c’est l’objectif du 6e Forum annuel des agences nationales de volontariat. Environ 70 participants provenant de plusieurs organisations, notamment les agences nationales de volontariat des pays membres de la CEDEAO, les points focaux de la CEDEAO, les partenaires techniques et financiers, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports, les organisations de la société civile, le Corps des volontaires, les universités, et les pays non membres de la CEDEAO qui souhaitent renforcer leurs liens avec le programme de volontariat de l’organisation, prennent part à ce 6e Forum. Il s’agira pour eux, d’explorer l’intersection dynamique entre l’innovation et le volontariat ; de souligner comment les approches créatives peuvent amplifier l’impact des initiatives de volontariat ; d’explorer l’exploitation de la technologie, de nouvelles méthodologies et de plateformes collaboratives pour relever les défis sociétaux ; de promouvoir le changement social et maximiser l’efficacité des efforts des volontaires ; de favoriser les échanges d’expériences sur les initiatives menées par les organisations de volontariat en rapport avec l’innovation et le volontariat ; et enfin, de produire et de publier un document sur les meilleures pratiques recensées afin d’inspirer la communauté.

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi a rappelé à l’occasion, le but visé à travers le programme de volontariat de la CEDEAO. Il s’agit selon Urbain AMEGBEDJI, de « créer un vivier de jeunes unis dans leur conviction que la paix et la réconciliation peuvent être utilisées comme outils de développement pour consolider la paix dans leurs pays et dans la sous-région ». Pour y parvenir, il faudra selon lui, atteindre deux principaux objectifs à savoir, la mobilisation et la gestion des volontaires d’une part, et la promotion du volontariat en général au sein des Etats membres de la CEDEAO d’autre part. D’où le Forum annuel des agences nationales de volontariat de la CEDEAO, créé en 2017.

Se référant au thème retenu cette année, le directeur général de l’ANPE a souligné que l’évolution actuelle de la technologie, l’impact dévastateur de l’intelligence artificielle ne laissent aujourd’hui indifférent. « Ils nous interpellent quant à notre capacité d’adaptation. Il importe de réfléchir pour mieux se réadapter au risque de disparaître », a-t-il évoqué comme le défi que les agences de volontariat et la CEDEAO doivent relever. Urbain AMEGBEDJI a souhaité que les échanges contribuent qualitativement à l’amélioration des stratégies respectives en matière de volontariat dans les pays et dans l’espace CEDEAO, à travers l’innovation. Il n’a pas occulté le volet insertion professionnel de la jeunesse car, fait-il savoir, « la paix peut être aussi influencée par l’oisiveté et l’exclusion de la jeunesse ».

Après avoir rappelé le contexte de création du service de volontariat de la CEDEAO, le représentant résident de la CEDEAO a salué les mérites des volontaires de l’organisation sous régionale qui pour lui, sont bien dévoués, et de grandes capacités intellectuelles. L’objectif du forum selon Amadou DIONGUE, est de mesurer le rôle que la jeunesse peut jouer pour la reconstruction d’un certain nombre de pays dévastés par les conflits. « Au-delà de sa mission première de mobilisation des volontaires pour le développement et la paix, le programme de la CEDEAO joue également un rôle crucial dans la coordination des initiatives de volontariat à travers ce forum annuel », a-t-il rappelé. Le représentant résident a exhorté à l’occasion, la jeunesse à prendre sa part dans les initiatives de développement, à ne pas attendre d’être impliquée. Innover d’après lui, « c’est toujours prendre des risques, un risque positif », a fait savoir le représentant résident avant d’inviter une fois encore, la jeunesse à tirer profit des moyens à sa disposition pour innover dans l’optique d’améliorer le quotidien de l’ensemble des populations de la région.

Pour le secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises, et de la promotion de l’emploi, représentant le ministre, le thème retenu pour ce 6e Forum est en line droite avec les attributions de l’ANPE en sa qualité d’agence de volontariat, notamment celle d’accompagner et de promouvoir des programmes innovants de volontariat de développement national. César AKLOSSOU reste persuadé que lors des travaux, les échanges et le partage d’expériences en rapport avec la transformation de volontariat par l’innovation, donneront des idées novatrices pour aboutir à la mise en place de meilleures pratiques dans les agences et organisations de volontariat au sein des Etats.

Le directeur du centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO ; des députés à l’Assemblée nationale et autres personnalités ont pris part à la cérémonie de lancement officiel de ce 6e Forum annuel des agences nationales de volontariat, qui s’achèvent mercredi 29 mai 2024.

