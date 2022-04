Les autorités communales plaident pour le renforcement de la sécurité

La localité de Monsey à Karimama a été la cible d’une attaque ce mardi 26 avril 2022. Dans un entretien accordé à Frissons radio, le 2ème adjoint au maire, Ahmadou Bonkanon, a plaidé pour le renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans la commune.



Un policier tué, un autre blessé, le commissariat incendié, et un véhicule brûlé, c’est le bilan de l’attaque armée survenue à Monsey en ce début de semaine dans la commune de Karimama. Cette attaque selon le 2ème adjoint maire, a créé la psychose au sein de la population. Certains ont commencé à fuir vers le bas-fond, et ne reviennent dans leurs maisons que le lendemain matin.

L’élu communal informe que depuis qu’il est né en 1966, c’est la première fois qu’une attaque armée survient dans la localité. « Ceux qui protègent, on commence à les tuer ? […]. Ça ne va pas. On veut du renfort (...). L’Etat n’a qu’à essayer de voir, de nous envoyer les militaires. Aidez-nous, […], c’est eux seuls qui peuvent nous sauver », a confié Ahmadou Bonkanon. L’adjoint au maire précise qu’avec la peur au ventre, les populations ne pourront se rendre dans les champs. Ce qui pourrait amener la famine.

F. A. A.

