Le 2e édition du mois de Consommons Local lancée

La Ministre de l’industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman a procédé vendredi 01 octobre 2021, au lancement de la deuxième édition du mois de Consommons Local. La cérémonie a eu lieu à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) à Cotonou.

Initié par le ministère de l’industrie et du Commerce, sur recommandation de l’UEMOA, le mois du Consommons local a pour but de promouvoir les produits locaux et le secteur privé régional. Selon le Représentant résident de l’UEMOA, M. Yaovi Batchassi, il vise également « à intensifier les échanges intracommunautaires ».

A en croire la Ministre Shadiya Alimatou Assouman, cette édition deuxième édition permettra de présenter tout au long du mois d’octobre « les forces de la production locale, la dynamique du circuit de distribution et les mesures régaliennes en matière de sécurités sanitaires des produits locaux ».

« Il sera aussi question à l’occasion de nos échanges, du rôle attendu des acteurs financiers dans l’essor du Consommons Local et les dispositions réglementaires pour amoindrir les risques de leurs investissements », a ajouté la ministre de l’industrie et du Commercr.

La cérémonie de lancement a été aussi l’occasion pour les participants d’échanger sur plusieurs thématiques liées à la promotion des produits locaux.

Elle s’est déroulée en présence du Directeur de cabinet du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, du Vice-président de la CCIB, du Directeur général de l’APIEx, de l’Anpe et des représentants des consommateurs, des producteurs et autres structures.

