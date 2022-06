Le 1er bulletin trimestriel d’information 2022 sur les VBG de l’Offe élaboré

Du 14 au 17 juin 2022, s’est tenu à l’hôtel Terra Nostra de Ouidah, l’atelier d’élaboration du 1er bulletin trimestriel d’information sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) pour le compte de l’année 2022.

Organisé par l’Observatoire de la famille de la femme et de l’enfant (Offe), cet atelier technique a réuni les cadres et acteurs des différentes directions centrales, techniques et départementales du Ministère des affaires sociales et de la microfinance (MASM) ainsi que des personnes ressources.

L’atelier vise à élaborer le bulletin d’information du premier trimestre de 2022 sur les violences basées sur le genre au Bénin en vue d’aider à la prise de meilleures décisions pour la réduction du phénomène qui ne cesse de grimper.

Les travaux de l’atelier d’élaboration du 1er bulletin trimestriel d’information sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) pour le compte de 2022 ont été officiellement lancés, ce mardi 14 juin 2022, par le Directeur général de l’Observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant (Offe). Evoquant le caractère transversal du genre et l’ampleur des VBG, M. Nassirou Kassoumou Hararou a rappelé la nécessité pour l’Observatoire de rendre disponibles pour les acteurs de protection, les acteurs de lutte, les décideurs et les chercheurs, les informations et données statistiques sur les violences basées sur le genre au Bénin en vue de la réduction du phénomène.

« En partant du caractère transversal de la notion du genre et s’inspirant de l’ampleur des violences basées sur le genre et de ses nombreuses conséquences sur non seulement les victimes mais également sur la communauté et la nation, il est apparu nécessaire pour l’Offe de communiquer autour des chiffres relatifs à cette thématique à travers l’élaboration chaque trimestre, d’un bulletin d’information sur les violences basées sur le genre », a indiqué M. Kassoumou avant de souhaiter que les travaux soient fructueux.

Repartir en deux groupe de travail, les participants vont procéder essentiellement : à l’extraction du SIDoFFE-NG des données relatives à la sous thématique ‘’violences’’ au niveau des domaines : promotion de la famille, de la femme et du genre et protection des enfants de janvier à Mars 2022. Ils vont aussi réaliser des tableaux et des graphiques sur la base des données extraites et leur analyse avant de passer à la validation en plénière du bulletin d’informations du premier trimestre 2022 après le montage de son premier draft.

Ledit bulletin une fois validé, va être édité et multiplié pour être mis à la disposition des acteurs en vue de son exploitation pour le bonheur des populations.

Les activités d’élaboration et d’édition du bulletin d’information sur les violences basées sur le genre pour le compte du premier trimestre de l’année 2022 sont financées par l’UNFPA dans le cadre du plan de travail annuel (Pta) conjoint Masm-Unfpa 2022.

Informer pour accélérer l’action

Depuis novembre 2019, le Ministère des affaires sociales et de la microfinance à travers l’Offe contribue à la production, à la gestion et à l’exploitation de l’information relative à la famille, la femme, à l’enfant, à la protection sociale et au genre afin d’aider à une meilleure prise de décision. Cette mission est rendue possible grâce au Système Intégré de Données relatives à la Famille, la Femme et l’Enfant de Nouvelle Génération (SIDoFFE-NG) qui génère des données statistiques sur l’ensemble des cibles de l’action sociale grâce à son application web et tout le dispositif de collecte et de remontée d’informations mis en place depuis le niveau communal jusqu’au niveau central.

Juliette MITONHOUN

