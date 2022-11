Laurent METONGNON et ses co-accusés libérés

Le syndicaliste Laurent METONGNON est désormais libre de ses mouvements d’aller et de venir. Il recouvre sa liberté après 05 ans de prison ferme dans une affaire de rétro-commissions au moment où il était président du Conseil d’administration de la CNSS. Ses co-accusés sont également libérés.

Laurent METONGNON, ex président du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a recouvré sa liberté ce mercredi 23 novembre 2022. Il a été condamné en novembre 2017 dans une affaire de rétro-commissions à la BIBE (Banque Internationale du Bénin). Le syndicaliste avait autorisé un placement de 17 milliards de francs CFA dans la banque alors en faillite. Comme lui, Saliou Youssao Aboudou, ex directeur du budget et plusieurs co-accusés ont recouvré leur liberté ce mercredi 23 novembre 2022.

F. A. A.

