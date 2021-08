L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD, ex INSAE) recrute cent neuf (109) agents cartographes/Enumérateurs dans le cadre de la réalisation du 1er round de la cartographie et de l’énumération des ménages de la deuxième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM2).

Le dépôt des candidatures débuté lundi 30 août prend fin mercredi 1er septembre 2021 à 17H30.

LIRE LES DETAILS

31 août 2021 par