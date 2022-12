Lancement des Pôles régionaux de Formation et de Recherche ce mardi

L’hôtel Sopatel Silmande de Ouagadougou va abriter mardi 13 décembre 2022, la cérémonie officielle de lancement des Pôles régionaux de Formation et de Recherche (PFORE-UEMOA).

Le développement de Pôles régionaux de Formation et de Recherche (PFORE) est l’une des actions prévues au titre du Cadre d’Actions Prioritaires (CAP 2025) de la Commission de l’Uemoa. Il s’agit d’une initiative de développement de pôles régionaux de formation et de recherche qui concerne pour la période 2022-2025, quatre domaines prioritaires à savoir l’Energie, l’Agriculture et la sécurité alimentaire, l’Aménagement du territoire et la Santé humaine. La Commission de l’Uemoa procédera le mardi prochain à Ouagadougou au lancement des Pôles régionaux de Formation et de Recherche (PFORE-UEMOA)’

Installé le 10 mai 2021, le Collège des Commissaires de l’Uemoa s’est doté d’un instrument de planification et de pilotage de ses

interventions phares pour la période 2021-2025. Le Cadre d’Actions Prioritaires (CAP 2025) est une vision adossée à des objectifs stratégiques déclinés en trois (3) axes d’intervention que concrétiseront vingt trois (23) actions phares en cohérence avec les dispositions clés du Traité modifié.

A.Ayosso

11 décembre 2022 par ,