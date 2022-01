Le Bénin compte sur la vidéo protection, pour sa sécurité intérieure

Le gouvernement du président Patrice Talon fait l’option d’un nouvel outil pour la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit du projet de développement de la vidéo protection, qui sera opérationnel cette année 2022.

Pour le quinquennat 2021-2026, Patrice Talon et le gouvernement qu’il préside entendent opérer deux principales réformes dans le domaine de la sécurité. Il s’agit de la mise en place d’un institut de recherche et de réflexion stratégique en matière de sécurité ; et de la mise en place d’un mécanisme de protection, de soutien et d’accompagnement moral, psychologique et social des agents de sécurité. Pour ces deux réformes, plusieurs projets sont annoncés. Le plus novateur, reste le développement de la vidéo protection. Il a été annoncé par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique lors de la présentation du budget de ce département ministériel au parlement.

L’objectif de ce projet selon Alassane Séïdou, est de permettre aux éléments de la police républicaine de disposer de caméras dans les espaces publics. Ces caméras qui seront installées permettront d’avoir des informations qui seront très utiles pour la police dans le cadre des investigations qui seront faites en cas d’infraction.

En dehors du projet de développement de la vidéo protection, le gouvernement a prévu la construction des infrastructures de la Police ; l’appui à l’opérationnalisation de la Police républicaine ; la gestion intégrée des espaces frontaliers ; la construction et l’équipements des infrastructures de secours ; et la gestion du registre de la population.

F. A. A.

