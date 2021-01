La vaccination anti-Covid démarre en juin 2021

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a autorisé, 23 janvier 2021, à l’issue de sa 58è session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, l’acquisition de 240 millions de doses en achat groupé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont recommandé la mise en place d’un Fonds renouvelable visant à garantir la disponibilité des anti-Covid dans la région. Les gouvernements, les banques de développement, le secteur privé et les partenaires au développement sont invités à contribuer à la mise en place du Fonds. La Commission de la CEDEAO et l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) sont invitées à conduire le processus d’approvisionnement des 240 millions de doses de vaccins et d’acquisition de doses supplémentaires en collaboration avec l’organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les Chefs d’Etats et de gouvernement sont instruits pour que les campagnes de vaccination commencent au plus tard à la fin du mois de juin 2021.

Plusieurs autres décisions sont prises à la 58è session qui s’est tenue par visioconférence sous la présidence de S. E. M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana, Président en exercice de la Conférence.

Le Protocole harmonisé de la CEDEAO relatif à la circulation transfrontalière des personnes et des biens pendant la pandémie de coronavirus a été adopté. Selon le protocole, le coût du « test PCR COVID-19″ ne doit pas dépasser 50 dollars américain pour les ressortissants de la CEDEAO qui sont en déplacement dans l’espace communautaire.

