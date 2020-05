La signature du protocole de partenariat avec IBP-GIFT autorisée

Le Conseil des ministres a autorisé ce mercredi 27 mai 2020, le ministre de l’Economie et des Finances à signer le protocole d’accord et de partenariat avec International budget partnership (IBP) et Global initiative for fiscal transparency (GIFT).

Pour soutenir les pays africains dans l’établissement des mécanismes utiles et concrets de participation du public aux politiques budgétaires, IBP et GIFT ont développé le Fiscal Openness Accelerator. Le projet permettra d’approfondir les travaux visant à améliorer la transparence et la participation du public à la fiscalité. Il est initié au profit de 5 pays africains, à savoir le Bénin, le Libéria, le Nigéria, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

La présence du Bénin « dans un cercle aussi restreint est une preuve supplémentaire de la reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement en faveur de la transparence budgétaire depuis 2016 ».

« Mieux, cela permettra de mettre en avant les succès enregistrés dans le domaine de la transparence des opérations financières publiques et de les partager, par la suite, avec d’autres pays », précise le compte rendu du Conseil des ministres.

A.A.A

27 mai 2020 par ,