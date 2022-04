La revalorisation des salaires en débat ce mardi

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon rencontre ce mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina de Cotonou les Centrales et Confédérations syndicales sur la question de la revalorisation des salaires. D’autres préoccupations des travailleurs peuvent être soumises au chef de l’État par les syndicats, selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji.

La rencontre Gouvernement-syndicats de ce mardi 26 avril 2022 pourra s’étendre à d’autres sujets non inscrits à l’ordre du jour notamment la revalorisation des salaires. « Les partenaires sociaux qui sont invités, s’ils ont d’autres préoccupations, (...) il leur sera loisible de solliciter son ( le président de la République Patrice Talon, Ndlr) attention pour les ( autres sujets, Ndlr) sur la table de discussion », a indiqué, Wilfried Houngbédji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 22 avril 2022 lors des échanges avec les journalistes.

À en croire le porte-parole du gouvernement, les partenaires sociaux peuvent également attendre la prochaine session gouvernement-syndicats si la préoccupation n’est pas urgente.

