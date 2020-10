La répression démarre à Bohicon mercredi

Opération de répression dès ce mercredi 21 octobre 2020 contre les conducteurs qui s’adonnent aux chargements hors parcs à Bohicon.

Selon le communiqué du maire Rufino D’Almeida en date du mardi 20 octobre 2020, les chargements et déchargements de clients ou de marchandises en dehors des enceintes des espaces reconnus comme étant des gares routières de la ville de Bohicon restent et demeurent interdits.

En commun accord avec les syndicats opérant sur les gares routières de Bohicon, une opération de répression systématique sera déclenchée ce mercredi 21 octobre contre les contrevenants.

Les conducteurs de taxis automobiles, de bus et de camions qui ne respecteront pas cette disposition paieront immédiatement une somme forfaitaire de 30.000 FCFA dans les caisses de la Commune outre les frais de fourrière.

