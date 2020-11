La rentrée scolaire n’est toujours pas effective

Environ un mois après la rentrée scolaire 2020-2021 effective sur toute l’étendue du territoire national depuis le 28 septembre dernier, plusieurs écoles du département de l’Alibori n’ont pas encore rouvrir leurs portes. Et pour cause, l’eau qui a dressé son lit dans les établissements empêchant tout accès du fait des inondations. Si certaines d’entre elles ont pu démarrer les activités pédagogiques ce lundi 02 novembre, d’autres attendent encore que l’eau se retire pour effectuer leur rentrée.

Dans un entretien accordé à la radio national, Achille Ochoumaré, conseiller pédagogique explique que les 41 écoles de la Circonscription scolaire n’ont pu effectuer la reprise des classes le 28 septembre dernier. « L’ampleur des inondations cette année est telle que des villages ont été rasés et dévastés et les populations dispersées dans des hameaux voisins ou au Niger », a-t-il expliqué.

« Les populations se réinstallent petit à petit et les activités pourront reprendre », a rassuré le conseiller pédagogique soulignant que les cours ont déjà repris dans quelques écoles.

Face au phénomène cyclique des inondations, le ministère des enseignements maternel et primaire a élaboré un document d’orientation pour la réorganisation des activités pédagogiques dans des zones inondées, a expliqué Achille Ochoumaré.

« Dans ce document, tous les centres de formation ont été revus et des activités d’apprentissage essentielles sont retenues et planifiées sur l’année », a-t-il ajouté.

