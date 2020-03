La règlementation des médias en période de campagne rendue publique

Dans le cadre des élections locales et communales du 17 mai prochain, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a initié une formation au profit des journalistes du département du Littoral ce jeudi 12 mars 2020. Objectif de cette formation, amener les professionnels des médias à s’approprier la décision portant réglementation de des médias pendant la période de précampagne. Les journalistes de la presse publique et du privé ont pris part à cette rencontre qui a eu dans les locaux de la Radio nationale (ORTB).

F. A. A.

13 mars 2020 par