La reconstruction du marché moderne de Houndjro presque achevée

Les travaux de reconstruction du marché moderne de Houndjro à Abomey, dans le département du Zou, sont déjà exécutés à plus de 90%, et le site, bientôt remis en service pour le bonheur des usagers.

Inscrit au programme de reconstruction de marchés modernes du gouvernement, le marché de Houndjro est presque achevé. Les travaux sont déjà exécutés à plus de 90%.

Le nouveau marché est érigé sur un domaine de 3,5 ha. A la fin des travaux, il va disposer de 2000 places environ, 80 boutiques simples et 36 boutiques restaurants. Il va abriter aussi 02 montes-charges, 05 blocs de 08 toilettes chacun au rez-de-chaussée, 02 blocs de 08 toilettes, 03 locaux déchets, un bloc pour les personnes à mobilité réduite, 05 locaux techniques, 02 locaux pour le transformateur et le groupe électrogène, une chambre froide, un bloc administratif, une salle de collectivité, etc.

A l’instar des autres marchés modernes déjà construits et mis en service, celui de Houndjro sera également inauguré très bientôt pour la bonne marche des activités commerciales à Abomey, ville historique du Bénin.

