La prêtresse Guerda Dalge Felix apporte une touche d’originalité

Guerda Dalger Felix est une prêtresse du vaudou dont les actions ne cessent de susciter un regain d’intérêt partout dans le monde. Cette dame affectueusement appelée Manbo Dyab Andey dispose d’un pouvoir inestimable dont les effets vont au-delà de la compréhension humaine. Ce qui fait d’elle une prêtresse du vaudou très adulée sur les réseaux sociaux de nos jours. À 52 ans aujourd’hui, Manbo Dyab Andey consacre sa vie à expérimenter la puissance du vodou mais aussi à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de ceux qui lui font recours. Des milliers de personnes à travers le monde ne cessent de vanter ses mérites.

Pour la prêtresse du culte Vaudou, servir la cause de l’humanité est une priorité non négociable puisque selon ses dires, la puissance que confère le vaudou doit être utilisée exclusivement dans le sens du bien et jamais dans le mal. Et c’est d’ailleurs à cette noble tâche qu’elle s’est toujours attelée depuis son enfance. Aujourd’hui, les exemples sont légions et révèlent sans équivoque que Guerda Dalge Felix est la coqueluche d’une nouvelle philosophie et d’une nouvelle approche du vodou dans le monde.

L’illustration assez patente de son engagement a impacté positivement tout ceux qu’elle rencontre et se justifie par le nombre des personnes auxquelles elle a apporté des solutions les plus insoupçonnables. Mais au-delà de ses dons inestimables, de ses pouvoirs extraordinaires et de l’utilisation positive de la puissance vaudou au service de l’Homme, la prêtresse se démarque également par les actes sociaux qu’elle ne cesse de poser tous les jours.

Dans plusieurs pays du monde déjà, elle s’est illustrée à maintes occasions par des dons en nature et en espèce à des orphelinats et à des personnes vulnérables. En témoignent les dons effectués tout récemment en faveur de la Fondation Wildanie Cupidon. Des signes assez forts qui révèlent que contrairement à l’opinion vulgairement partagée par tous, les adeptes et prêtes du culte vaudou sont emplis d’humanisme et sont bien au service du mieux-être de l’humanité.

La prêtresse du culte Vaudou, Guerda Dalge Felix est un exemple vivant et patent.

A.T.

