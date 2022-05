La population de Ouessè sensibilisée sur les causes et les mesures d’atténuation

Après les communes de Dassa et de Glazoué dans la première journée de la tournée gouvernementale d’explication sur la cherté de la vie pour le compte du département des Collines, la délégation conduite par le ministre de l’agriculture Gaston Cossi Dossouhoui s’est ébranlée à Ouessè dans la matinée de ce jeudi 13 mai 2022 pour échanger avec les populations. Députés, autorités politico-administratives et locales ont marqué de leur présence cette séance interactive pour appuyer l’initiative prise par le président Patrice Talon.

La séance de sensibilisation sur la cherté de la vie dans les Collines suit son cours. À l’étape de la commune de Ouessè, le maire Dr Firmin Akpo a témoigné sa gratitude au chef de l’État pour cette noble initiative. Car à l’en croire, la population de Ouessè est très impatiente d’être éclairée sur cette crise socio-économique qui secoue notre nation.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Prof Eléonore Yayi Ladékan, a expliqué que le conflit russo-ukranien est un coup dur pour l’économie mondiale. "Aucun pays n’est épargné" précise-t-elle. La Russie et l’Ukraine étant d’importants producteurs de matières premières, les perturbations ont donc provoqué une flambée du prix des produits de première nécessité. Face à cette situation leur a fait-elle savoir, le gouvernement du Président Talon a pris des mesures de veille stratégique dans tous les domaines. Au niveau du secteur agricole le Président a fait de son mieux pour aider les agriculteurs. Cela se traduit par la subvention des intrants agricoles à plus de 55 millions FCFA. Aussi, a-t-elle mis l’accent sur la subvention aux entreprises dans la période de crise sanitaire du Covid afin de leur permettre de fonctionner normalement. Elle a également abordé le volets de l’éducation, de la sécurité, de la santé et bien d’autres.

Selon le ministre, si rien n’avait été fait, la crise se ferait plus sentir. C’est donc pour permettre à la population d’avoir non seulement connaissance de toutes ces mesures directes et indirectes prises mais aussi leur permettre d’exprimer leurs besoins que cette séance de sensibilisation a été organisée.

