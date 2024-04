La phase sportive débute vendredi prochain

La phase sportive de la 2e vague du concours de recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l’année 2023, aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 avril 2024.

De jeunes filles et jeunes gens âgés de 18 à 30 ans préalablement enregistrés lors de la phase d’inscription prendront part à la phase sportive de la 2e vague du concours de recrutement militaire spécial sur titre pour le compte de l’année 2023.

Elle se déroulera dans les chefs-lieux des douze (12) département. Il est prévu une course à pied sur une distance de 6Km pour les filles et 8Km pour les garçons. Le rassemblement des candidats est fixé à 06 heures dans chaque département sur les points indiqués dans le communiqué ci-joint.

12 avril 2024