La passation de charges à Aplahoué et Dogbo reportée

La passation de charges entre les maires sortants et entrants des communes d’Aplahoué et de Dogbo, dans le département du Couffo n’a pu se tenir ce mercredi 03 juin 2020. Et pour cause, les maires sortants ne se sont pas présentés à la cérémonie de passation de charges.

Dans la commune d’Aplahoué, le maire sortant Ousséna Adamou, membre du Bloc Républicain (BR) s’est absenté à la cérémonie de passation de charges prévue pour 10 heures.

Idem à Dogbo, où le maire sortant Vincent Acakpo n’a pas aussi répondu à l’appel.

Le préfet du département Christophe Houinsou Mègbédji a dû reporter la cérémonie d’Aplahoué au lundi prochain et celle de Dogbo à une date ultérieure.

Les nouveaux maires Maxime Allossogbé et Magloire Agossou, tous deux de l’Union Progressiste (UP) doivent encore attendre quelques jours pour prendre la commande des communes d’Aplahoué et de Dogbo.

A.A.A

4 juin 2020 par