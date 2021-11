La moto d’un policier volée au commissariat

Les hors la loi défient les agents de sécurité. La moto d’un policier a été volée devant un commissariat en début de semaine à Agoué, département du Mono.

Un policier gare sa moto devant le commissariat d’Agoué et ne le retrouve plus à sa sortie. Les malfrats l’avaient emportée. Ils seront rattrapés au cours de la vente.

Parmi les personnes à qui la moto volée a été proposée, figure un ami du policier. Ce dernier ayant reconnu la moto n’a pas hésité à alerter l’homme en uniforme. Tous ont été interpellés et seront présentés au procureur de la République.

F. A. A.

5 novembre 2021 par