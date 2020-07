La modification du règlement intérieur reportée

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a clôturé hier lundi 6 juillet, la première session ordinaire de l’année 2020 sans la modification du règlement intérieur de l’institution parlementaire inscrite à l’ordre du jour.

Ouverte le 7 avril, la première session ordinaire de l’année 2020 devait connaître la modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Mais les travaux n’ont pas connu l’évolution favorable qui devait aboutir à la modification du règlement intérieur de l’institution. Le président Louis Vlavonou a suspendu les travaux d’examen de la proposition de résolution pour défaut de consensus autour des articles 7 et 24.

Au cours du débat général, les députés ont émis des inquiétudes sur les articles 1er, 7, 13, 16, 24.1, 24.2, 25, 34.8 et 40.2.

Le président Louis Vlavonou a constaté que tous les débats qui ont eu lieu en commission sont revenus en plénière.

Il a alors suspendu les travaux et renvoyé les groupes parlementaires à la discussion avec la commission des lois pour trouver un consensus. Mais après la pause le défaut de consensus a demeuré. Le président Louis Vlavonou a décidé de suspendre la plénière et de renvoyer les députés à la base pour réfléchir davantage. L’étude se poursuivra au cours d’une session extraordinaire qui sera convoquée.

7 juillet 2020 par